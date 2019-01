Ehrung für hervorragende Nachwuchsarbeit für den TSV Königsbrunn Leichtathletik

Neben den Sportlern werden auch alljährlich Vereine und Trainer geehrt. Die Auszeichnung für hervorragende Nachwuchsarbeit in Schwaben ging dieses Jahr an den TSV Königsbrunn. Diese Auszeichnung ist vor allem der Arbeit der Trainerin Theresa Hillenbrand anzurechnen, die einen ihrer Schützlinge, Roman Jocher, zum Vizetitel bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der U16 in Wesel verhalf. Neben dem Zertifikat erhielt der Verein einen Wertgutschein der Firma Erima und ein kleines Präsent der Erdinger Weißbrauerei.