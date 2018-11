Drei spannende Spiele der 1. Tischtennis-Herrenmannschaft des PSV Königsbrunn

Zittern gegen Kissing

Gegen den Absteiger, dem Kissinger SC war die erste Herrenmannschaft des Polizei SV Königsbrunn in der Bezirksklasse A gespannt – konnten sie überhaupt mithalten? Wie schlägt man sich gegen die erfahrene Truppe?In Bestbesetzung ging die Mannschaft von Kapitän Korbinian Kranzfelder in das Spiel und konnte zunächst alle drei Doppel für sich entscheiden. Kienle/Weiser mit konzentrierter Leistung (3:1), absolut hervorzuheben, das zweier Doppel Siegwart/Berndorfer, die ein erfahrenes und jahrelanges, sehr erfolgreiches Doppel der Gegner im fünften Satz schlagen konnten und Kranzfelder/Ruder mit einem klaren 3:0 Erfolg.In den Einzeln konnten die Herren nicht ganz so gut mithalten – Patrick Kienle holte mit Kampfgeist alles raus und sicherte sich zwei Einzelpunkte, wobei er im zweiten Einzel einen 0:2 Rückstand biegen konnte. Auch Florian Siegwart überzeugte mit seiner Spielweise und steuerte zwei Einzelpunkte bei. Korbinian Kranzfelder spielte gut, musste sich leider zweimal geschlagen geben. Ebenso Daniel Ruder, der alles versuchte, jedoch reichte es auch bei ihm nicht zu einem Einzelerfolg. Andreas Berndorfer musste sich im ersten Einzel dem erfahrenen Gegner gratulieren, steigerte sich im zweiten Match deutlich und führte mit 2:1 Sätzen, leider ging dieses Einzel auch noch an Kissing. Daniel Weiser konnte an diesem Abend in den Einzeln nicht überzeugen, er musste auch zweimal dem Gegner zum Sieg gratulieren.Die zwischenzeitliche Führung von 5:2, 6:4 und 7:5 konnten die PSVler somit nicht weiterausbauen, so stand es vor dem Schlussdoppel 8:7 für den Kissinger SC. Kienle/Weiser gaben nochmals alles und konnten ein etwas überraschendes, klares 3:0 verbuchen und somit den Punkt zum 8:8 Unentschieden beisteuern.



Auswärtserfolg in Anhausen

Der Gastgeber vom SSV Anhausen musste auf die Nummer 2 und 3 verzichten, die PSVler konnten in Bestbesetzung starten. Nach den Doppeln waren die Herren mit 3:0 in Führung gegangen, Kienle/Weiser und Kranzfelder/Ruder mit klaren 3:0 Sätzen, auch das Zweierdoppel harmonierte gut und gewann im vierten Satz. In den Einzeln setzte sich die Siegesserie fort, so konnten sie alle Spiele mit 3:0 oder 3:1 Sätzen gewinnen, Korbinian Kranzfelder erkämpfte sich in einem Fünfsatz-Match einen Punkt für die Mannschaft. Somit ein klarer 9:0 Erfolg für die Truppe vom PSV, der überraschend hoch ausfiel.



Wichtiger Heimsieg gegen Mering

Die Gäste vom TV Mering traten in Bestbesetzung an, die Herren des PSV Königsbrunn mussten auf Daniel Ruder verzichten, für ihn spielte Hans-Jörg Haug. Dadurch stellten die PSVler die Doppel etwas um, Kienle/Weiser und Kranzfelder/Berndorfer holten ein 3:0, das neu zusammengesetzte Zweierdoppel Siegwart/Haug musste sich geschlagen geben.Beim Stand von 2:1 nach den Doppeln ging es zunächst in den Einzeln recht erfolgreich weiter – Patrick Kienle und Daniel Weiser mit jeweils einem Sieg, Florian Siegwart verlor in einem ansehnlichen Match knapp im fünften Satz. Kapitän Korbinian Kranzfelder hatte zunächst den Gegner im Griff und ging auch mit 2:0 in Führung, so stellte sich der Gegner immer besser auf das Spiel ein, mit viel Kampf und guten Ballwechseln konnte er im fünften Satz mit 11:9 einen wichtigen Punkt einfahren. Andreas Berndorfer konnte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten, mit sehr konzentrierter und „ruhiger“ Leistung gegen seinen erfahrenen Gegner durchsetzen. Es folgte das Spiel von Hans-Jörg Haug, der dieses leider verlor. Somit stand es zwischenzeitlich 6:3 für die PSV Herren.Die Führung konnte im vorderen Paarkreuz mit jeweils 3:1 Erfolgen ausgebaut werden. So war der Heimsieg (8:3 Zwischenstand) schon fast perfekt – dachte man sich – jedoch gaben sich die Meringer noch nicht geschlagen. Siegwart und Kranzfelder mussten dem Gegner zum jeweils deutlich 3:0 gratulieren und auch Berndorfer und Haug verloren ihre Spiele (beide im fünften Satz) – so stand es nur noch 8:7. Zum zweiten Mal in dieser Saison durfte das Schlussdoppel ran, Kienle/Weiser konnten sich mit konzentrierter Leistung 3:0 durchsetzen.Somit ein wichtiger 9:7 Sieg, der dafür sorgt, dass die Herren sogar auf Rang 1 stehen. Ob sie sich in der Tabelle oben halten können, werden die nächsten Wochen entscheiden, so steht schon das nächste Auswärtsspiel gegen den SSV Bobingen vor der Türe, gegen die sie in der Vorsaison verloren.