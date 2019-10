Drama: Lucie gewinnt in 5 Sätzen 1. bayerisches Ranglistenturnier der Saison

Im Feld Mädchen A waren Lucie Mährle und Jana Schellmoser vertreten. Gespielt wurde in einer 4er Gruppe jede gegen jede. Beide gewannen ihre zwei Spiele problemlos mit 3:0 Sätzen, um schlussendlich in einem hochdramatischen Finale gegeneinander zu spielen. Lucie ging mit 2:0 Sätzen in Führung. Im Anschluss kämpfte sich Jana zurück. Sie gewann den dritten Satz und den vierten Satz in der Verlängerung. Der 5. Satz musste die Entscheidung bringen. Das Spiel wog hin und her und am Ende hatte Lucie mit 14:12 das bessere Ende für sich. Damit gewann sie die 1. Bayerische Rangliste.Im gemischten Feld Jugend B waren Robin Thornton und Jean Pierre Strauven vertreten. Es wurde mit den acht Teilnehmern in zwei 4er Gruppen gespielt. Beide verloren ihre drei Gruppenspiele nach großem Kampf jeweils mit 0:3 Sätzen. Im Letzten Spiel sicherte sich dann Robin