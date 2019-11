Doppelspielwochenende der U13 des EV Königsbrunn mit 49:6 Toren

Am Samstag begrüßte man die Mannschaft des ESV Würzburg auf heimischem Eis. Schon knapp drei Minuten nach Spielbeginn dürften die Kids des EVK bereits das erste mal Jubeln. Auf den Ersten Erfolg des Tages folgten dann beinahe im Minutentakt weitere Treffer. Nach 20 gespielten Minuten stand es schon 17:0. Zwar wurden in den beiden darauf folgenden Dritteln nicht mehr in so hoher Frequenz eingeschoben, allerdings konnten in Mittelabschnitt nochmals 8 Tore und im letzten Drittel 12 Tore erzielt werden. Bei keinem einzigen Gegentreffer wurden die Gäste aus Würzburg mit einem 37:0 nach Hause geschickt.Am darauf folgenden Sonntag traten die Kids des EVK die Reise nach Burgau an. Auch hier wurde im Vorfeld schon ein Schützenfest befürchtet. Doch sollte es ein bisschen anders kommen als gedacht. Da sich Tags zuvor das Spiel auf mehr oder minder viele Einzelaktionen beschränkte, versuchte man nun auch in Burgau so zum Erfolg zu kommen. Da dass aber bei einer Mannschaft, dessen Verteidigung funktioniert, nicht zum Erfolg führt, musste dass durch Coach Mike Beetz erst mal den Spielern vermittelt werden. Erst als nach mehreren Pfostentreffern, etwa 10 Minuten nach Spielbeginn, das erste Tor durch David Gerner erzielt werden konnte, schien der Knoten geplatzt zu sein. Jetzt wurde vermehrt versucht, die Partie spielerisch zu lösen und der zweite Erfolg lies nicht lang auf sich warten. In Spielminute 14 konnte abermals David Gerner auf Zuspiel von Robin Wolf zum 2:0 einschieben. Die Antwort auf das zweite Tor sollte nicht lange auf sich warten lassen. So konnte sich Burgaus Stürmer Jonah Mayer, durch eine Unachtsamkeit in der Verteidigung hinter die Königsbrunner Lienen setzen und im Alleingang den Anschlusstreffer zum 2:1 einschieben. Ebenfalls im Alleingang markierte Robin Wolf in der 19 Minute den Schlusspunkt des ersten Drittels und erhöhte auf 3:1.Scheinbar wurde in der Drittelpause nochmal durch das Trainergespann Beetz/Bauer darauf gedrängt, das Spiel spielerisch durch Pässe und Kombinationen zu lösen. Denn jetzt fingen die Jungs und Mädels an, die ein oder andere Kombination zu spielen. Was auch zu der ein oder anderen Chance führte. Zwar klappte nicht alles, aber so konnte im Laufe des Drittels noch weiter vier mal (Baier, Gerner, Stache und Baier) gefeiert werden. Allerdings mussten auch zwei Gegentreffer, in Minute 28 durch Penalty und in Minute 31 hingenommen werden.Im letzten Drittel wollten der EV Königsbrunn nichts mehr anbrennen lassen. Als David Gerner, früh im Schlussabschnitt zum Hattrick ausholte und innerhalb von 3 Minuten dreimal einschob, war das Spiel entschieden. In Minute 51 konnte Leon Wiedemeyer noch zum 11:3 und in Minute 57 nochmals David Gerner zum Endstand von 12:3 erhöhen.