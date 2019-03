Dieterich Maja konstant auf Erfolgskurs!﻿

Vier Rennen aus der Rennserie Ziener-Cup haben bislang stattgefunden. Das vorletzte 4. Rennen, ein Slalom wurde von der DJK Leitershofen in Reutte ausgerichtet. Der Ski-Club Königsbrunn war mit 6 Rennläufern am Start. Top Favoritin in der Klasse U10 w ist Dieterich Maja, die auch diesmal das 1. Stockerl für sich beanspruchte. Sie hatte bislang an 3 Rennen teilgenommen und jedesmal den ersten Platz belegt. Insgesamt ist sie mit 75 Punkten Führende in ihrer Klasse. Allerdings ist die Konkurrenz mit 70 Punkten nah dran, sodass es einzig und allein auf das nächste Rennen in Balderschwang ankommt, ob Maja ihre Führung verteidigen kann.Vereinskollegin Markgraf Amelie belegte Rang 6, Laccone Tanja Rang 8, beide Klasse U10w. Auch bei Markgraf Amelie ist das nächste Rennen entscheidend. Sie belegt mit 70 Punkten Rang 2 in der Gesamtwertung.Bei Markgraf Angelina Klasse U14w hat es diesmal leider nicht für einen Podestplatz gereicht. Sie belegte Rang 5, ist aber in der Gesamtwertung immer noch auf Rang 2.Kuchenbauer Fabian U14m fuhr auf Platz 3 und steht damit momentan in der Gesamtwertung mit 59 Punkten auf dem 2. Podestplatz knapp hinter Radl Marvin von RG Burig, der bisher 63 Punkten einfahren konnte. Vereinskollege Müller Maximilian U14m kam auf Rang 7.Das letzte Rennen am 24. März in Balderschwang wird wieder sehr spannend und wir hoffen, dass unsere Rennläufer Ihre guten Positionen halten oder ausbauen können.