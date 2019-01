Dezemberskikurs 2018 beim Ski Club Königsbrunn e.V.

Es gab keine Verletzungen und alle Teilnehmer machten tolle Fortschritte. Alle Anfänger konnten nach drei Tagen Skikurs bereits blaue Pisten bewältigen und erste Sesselliftfahrten absolvieren. Fortgeschrittene und Könner arbeiteten an Ihrer Skitechnik, wobei der Spaß natürlich auch hier im Vordergrund stand.Selina Schröter, Skischulleiterin der DSV Skischule freut sich über einen ausgebuchten Skikurs und die steigende Nachfrage im Skischulbereich.Nach dem Januarskikurs findet noch das große Abschlussrennen der Skikurse 2018/19 am 02.02.19 im Unterjoch an den Spieserliften statt. Skikurs-Teilnehmer können sich noch bis zum 29.01.19 online auf der Homepage des Ski Clubs anmelden. Natürlich freuen sich die Kinder über Freunde und Familienmitglieder, die als Zuschauer zum Anfeuern herzlich eingeladen sind.