Der TSC dancepoint bietet für jeden etwas

Vom Hobbytänzer bis Turnierprofi, von Kindern bis Erwachsene, von Paartanz bis Fitness – für (fast) jeden hat der TSC dancepoint e.V. im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn etwas in seinem vielfältigen Angebot. Auch 2019 war ein ereignisreiches Jahr mit tollen Trainingsstunden, stimmungsvollen Turnieren und Veranstaltungen und einer kulturellen Premiere.

Erwachsene Standard/Latein

Salsa, Bachata, Merengue und Discofox

Fitness Dance

Erwachsene Boogie Woogie

Kids und Teens

Turnier und Kultur

Diesmal wird sich in dieser Ausgabe des Jahrbuchs dem größten Bereich des TSC dancepoint e.V. gewidmet: dem Hobbytanz in all seinen Facetten. Dazu gehören Tanzkreise, Kids und Teens Gruppen, Fitness, Partys und die dazugehörigen Trainer, Tanzlehrer, Übungsleiter und Dozenten.An fast jedem Tag der Woche, genau gesagt am Montag, Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag kann im dancepoint Standard/Latein gelernt werden. Über 100 Paare werden von 9 Trainern in 12 Gruppen mit Spaß, Kompetenz und Herzblut unterrichtet.vermitteln das Welttanzprogramm vom Anfänger, Fortgeschrittene über Bronze, Silber, Gold und Brillant in aufeinander abgestimmten Figurenfolgen mit Blick auf Haltung und Charakteristik der einzelnen Tänze. Nicht mehr wegzudenken sind so genannte Social Dances, welche im dancepoint seit vielen Jahren einen festen Platz im Programm haben. Hier sindin ihrem Element und freuen sich immer über gut gelaunte Tanzwütige.Power pur heißt es bei den Fitness-Kursen im dancepoint, welche auch ohne Tanzpartner besucht werden können. Zumba mitund dancit by Christian Polanc mitist etwas für alle, die sich auspowern wollen. In Vorbereitung: Strong by Zumba.Boogie Woogie für Erwachsene ist die Domäne von. Egal ob Anfänger oder Cracks, mehr als 80 Paare in 10 verschiedenen Tanzkreisen mit unterschiedlichen Levels werden von einem Trainerpaar unterrichtet, das selbst noch aktiv tanzt. Daneben zeichnet sich Thomas als Sportwart Boogie Woogie im Deutschen Rock 'n' Roll und Boogie Woogie Verband für die sportlichen Belange des Boogie Woogie verantwortlich. Doch das wichtigste für den dancepoint und seine Mitglieder: Thomas und Dagmar betreuen seit über 20 Jahren die Hobbygruppen und unsere Boogie-Turniertänzer leidenschaftlich und mit viel Erfolg.In den letzten Jahren verzeichnet die Kinder- und Jugendabteilung des TSC dancepoint e.V. einen großen Zuspruch. An die 200 u18 Tänzer und Tänzerinnen von 3 bis 17 Jahren sind mittlerweile in 13 Gruppen aktiv. Ob Kindertanz, Showdance oder Latin Dance mit, die beim Training oder bei Auftritten mit ihrer Art alle mitreißen, ob Hip Hop mitoder Boogie Woogie mit– alle sind mit Begeisterung dabei. Die Gruppen werden bewusst überschaubar gehalten, damit die Kids und Teens die volle Aufmerksamkeit bekommen. In den meisten Stunden sind zudem zwei Trainer anwesend.Christian und Kathrin zeichnen sich als Jugendvertreter im dancepoint für alle Belange der u18-Mitglieder verantwortlich und organisieren weit über die Stadt hinaus bekannte Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür nur für Kids, Abschlussbälle, Halloween oder Kinderfaschingspartys. Für den gesamten Vorstand des dancepoint ist es besonders wichtig, dassbei Verantwortlichen und Trainern groß geschrieben und gelebt wird.Ganz unerwähnt sollen die mehr als erfolgreichen Turnierpaare des TSC dancepoint e.V. nicht bleiben. Rund 15 % der Mitglieder zwischen 8 und 75 Jahren haben sich für Turniertanz in den Sparten Boogie Woogie, Standard und Lateintänze entschieden. Auch hier gilt den Trainern und Paaren ein dickes Lob für die tolle, erfolgreiche Arbeit.Doch Training ist nicht alles. Im dancepoint weiß man auch zu feiern. Wie es sich für einen Tanzclub gehört, ist dies meist mit Tanz verbunden. Doch es geht auch anders und kulturell. Neue Wege geht der Königsbrunner Verein mit der Veranstaltungsreihe. Auftritte von Künstlern aus den Bereichen Comedy, Musik, Gesang, Varieté und Zauberei sind geplant und am 6. Dezember eröffnete in der Premierenveranstaltung der Musik-Comedianaus Berlin den Reigen.Zuschauen oder selber tanzen?Jeder ist gerne gesehen bei den „Live Sport Events“ – den Tanzturnieren in den verschiedenen Tanzsparten. Wer das schöne Clubheim mit seinem einladenden Ambiente kennt, weiß, dass man im dancepoint immer in „der ersten Reihe sitzt“.Wer aber selbst tanzen will, kann das (fast) jeden Samstag im TSC dancepoint tun., gar nicht mal so „heimliche Chefin“, erwartet Sie. Ob Sie jeden 1. und 3. Samstag im Monat auf unseren Standard/Latein/Discofox-Tanzabenden oder jeden 2. und 4. Samstag bei fetziger Musik Boogie Woogie, Swing oder Shim Sham tanzen wollen, ob Sie mal das „kleine Schwarze“ auf einem der Bälle im dancepoint ausführen wollen oder ob Sie auf der legendären Silvesterparty mit dem dancepoint-Team ins neue Jahr feiern und tanzen wollen – Sie sind als Teil der großen dancepoint-Familie, aber auch als Gasttänzer jederzeit willkommen.Und auch ein Anmieten von Räumlichkeiten ist für Mitglieder nach Verfügbarkeit möglich. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Taufe – der TSC dancepoint e.V. ist auf alles vorbereitet.Der TSC dancepoint e.V. Königsbrunn freut sich auf Sie.