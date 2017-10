Der EHC greift wieder an

Königsbrunn : Hydro-Tech Eisarena |

Nach der Ausfallmisere des EHC Königsbrunn am letzten Wochenende und der daraus resultierenden Spielabsage gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm stehen nun ab Freitag zwei Spiele auf dem Programm. Die Personalnot der Königsbrunner ist aber immer noch groß, auch wenn zwei Leistungsträger wieder mit im Team sind.

Freitags geht es ab 20 Uhr in heimischer Eisarena gegen die Black Bears des SE Freising. Im letzten Jahr trafen beide Mannschaften in der Qualifikationsrunde aufeinander und bestritten zwei Partien. Das erste Spiel in Freising gewann der EHC mit 6:1, das Rückspiel in Königsbrunn ging aber mit 3:9 an die Black Bears. Auch in diesem Jahr wollen die Oberbayern wieder ein gewichtiges Wort mitreden und unter dem neuen Trainer Heinz Zerres die Verzahnungsrunde erreichen. Die Black Bears mussten zwar unter anderem den Abgang von Markus Waldvogel nach Schongau verkraften, dieser hatte in 32 Spielen stolze 52 Scorerpunkte erzielt. Dafür konnte der Verein aber einige interessante Neuzugänge vermelden. Mit dem 30-jährigen Martin Dürr wechselt ein sehr erfahrener Akteur nach Freising, letztes Jahr spielte der linke Außenstürmer noch in Fürstenfeldbruck und hatte nach 18 Pflichtspielen 28 Punkte auf seinem Konto. Auf der rechten Außenposition stürmt nun der ebenfalls 30-jährige Martin Oertel in den Freisinger Reihen, der Routinier war schon höherklassig aktiv und zeigte in den bisherigen Begegnungen seine Torgefährlichkeit. Weiterhin im hochwertigen Kader der Gäste sind die spielstarken Pavel Hanke, Manuel Kühnl und Patrick Holler. In den bisherigen vier Spielen gab es nur eine Niederlage, gegen Burgau setzte es eine 5:2 Auswärtspleite. Danach fand die Mannschaft zuhause wieder in die Erfolgsspur zurück und schlug Ulm mit 6:2. Das Rückspiel gegen Burgau ging dann mit 5:3 an die Black Bears, zuletzt siegte Freising sehr deutlich in Dingolfing mit 6:1 und steht nun auf dem dritten Tabellenplatz. Auch in Königsbrunn sollen wieder Punkte her, die Zeichen dazu stehen dank vieler Ausfälle bei den Gastgeber nicht schlecht.Einen langen Weg hat der EHC am Sonntag vor sich, die Reise geht dann in die Porzellanstadt Selb. Beide Mannschaften trafen bisher noch nie aufeinander, ab 18:30 wird das Spiel angepfiffen. Die „Wölfe“ des VER Selb 1b erwischten bisher keinen guten Start und verloren drei ihrer bisher fünf Spiele. Gegen Schweinfurt, Ulm und Haßfurt setzte es Niederlagen. Doch die Mannschaft des Trainerteams Stefan Wegmann und Dieter Fritsch verkaufte sich teuer und zeigte gute Leistungen. Punkte holten sich die Wölfe aus den Partien gegen Straubing und Dingolfing. Für die Oberfranken stürmt übrigens auch Kevin Tausend, dieser erlernte sein Handwerk in Königsbrunn und spielte in der Saison 2011/2012 in der ersten Mannschaft, bevor es ihn nach Franken verschlug. Gegen Selb muss der EHC Königsbrunn unbedingt punkten um eine Chance auf den fünften Tabellenplatz zu wahren.Für die Brunnenstädter bleibt es schwierig, denn keine Reihe ist mehr so wie zu Beginn der Saison. EHC-Coach Alexander Wedl muss sein Team nun neu formieren und sich in der sehr ausgeglichenen Gruppe neu aufstellen. Die Mannschaft ist aber hochmotiviert und konnte in allen bisherigen Spielen durch viel Kampfgeist und Einsatzfreude überzeugen. Doch es gilt den längerfristigen Ausfall von Hayden Trupp zu kompensieren, und Patrick Zimmermann muss bald unters Messer. Neu in der Liste der Verletzten ist Maxi Merkle, zudem fehlt auch noch Moritz Lieb gegen Freising aus. Dafür sind Henning Schütz und Lukas Fettinger wieder im Kader, auch Dominik Zimmermann könnte am Wochenende wieder ins Spielgeschehen eingreifen.Allen Schwierigkeiten zum Trotz gibt sich Vorstand Marc Streicher kämpferisch: „Für mich waren die zwei Auswärtsniederlagen keine Punkte die man holen muss. Ab jetzt kommen wichtige Spiele gegen leichtere Gegner. Sechs Punkte sind unser Ziel am Wochenende, was auf jeden Fall realisierbar ist. Wir versuchen auch ab Dezember nochmal auf dem Transfermarkt fündig zu werden um unser Team zu verstärken. In den nächsten Wochen wird es einige Überraschungen geben.“