Dem Aufstieg ein Stück näher

Mit diesem Sieg haben sich die Brunnenstädter für den Aufstiegswettkampf zur Bezirksliga qualifiziert, der am 10. und 11. Mai in Leipheim statt findet. Hier treffen alle schwäbischen Gausieger und die jeweils Vorletzten der Bezirksliga-Gruppen aufeinander, und kämpfen um neun freie Plätze in der Bezirksliga, insgesamt treffen 29 Mannschaften aus ganz bayrisch Schwaben aufeinander. Auch hier möchten die Brunnenschützen ein Wörtchen mitreden und haben sich den Aufstieg in die Bezirksliga als Ziel gesetzt.Auch die erste Auflagemannschaft wurde Sieger der Gauoberliga und hat sich ebenfalls für den Aufstiegswettkampf zur Bezirksliga qualifiziert. Dieser Wettkampf findet ebenfalls am 10. Mai in Leipheim statt. Auch die Auflageschützen haben sich als Ziel den Aufstieg vorgenommen.