„Das Football Finale der Superlative live aus Minneapolis“

Am 04. Februar 2018 findet zum 52. Mal das größte Sportereignis in Amerika und ein Highlight für alle Football Fans statt. Das Cineplex Königsbrunn zeigt das große Football Finale live aus dem U.S. Bank Stadium in Minneapolis! Hier treten die Sieger der Conference Championships gegeneinander an, also der NFC-Champion gegen den AFC-Champion. In dieser Saison ist der Vertreter der AFC offiziell „Heimmannschaft“. Zusammen mit den Königsbrunn Ants fiebern wir auf ein sportliches Ereignis der Superlative hin, und das alles auf der ganz großen Leinwand! Wer gewinnt dieses Jahr die Vince Lombardi Trophy, die größte Football-Trophäe der Welt …?!

Knabbereien und Getränke stehen natürlich bereit.