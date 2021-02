"DanceUp" - All for one dance cup

Online-Tanzturnier für Klein und Groß - Nimm jetzt noch teil!

1 Jahr Corona - Für unsere Kinder und Jugendlichen ist seit nun schon seit fast einem Jahr nichts mehr so wie es mal war. Viele neue, sich ständig ändernde Regeln, extrem eingeschränkte Sozialkontakte, kein geregelter Alltag und vor allem: kein Hobby- und Freizeitsport mehr. Regelmäßige Bewegung ist jedoch eine Grundvoraussetzung für die physische und psychische Gesundheit.Deshalb haben wir "DanceUp" ins Leben gerufen - den All for One Dance Cup. Mit diesem virtuellen Dance Contest möchten wir möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen und ihnen die Möglichkeit geben, dem Alltag ein Stück weit zu entkommen.Jeder kann dabei sein! - egal welcher Style, ob Solo oder Duo, Profi oder Anfänger. Bis zum 19.02.2021 kann noch jeder „Homemade“ Videos aufnehmen und hochladen, um am Contest teilzunehmen.Freunde, Familie und Fans haben dann eine Woche Zeit, für ihren Favoriten zu voten. Dieses Voting fließt zu 50% in die Bewertung ein. Außerdem fließt zu 50% die Bewertung von professionellen Juroren ein.Nimm teil und zeige uns, was du kannst!Derzeit sind wir auch noch auf der Suche nach Sponsoren - hier hilft jeder noch so kleine Betrag!Für Fragen oder weitere Informationen schreiben Sie uns an info@Tanzgalerie-Kuschill.de. Gern steht Ihnen Tanja Kuschill auch telefonisch unter 0176 / 63 32 57 69 zur Verfügung.Organisatoren: Tanzgalerie Kuschill aus Königsbrunn und Chill & Dance aus Augsburg