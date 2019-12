Dancepoint-Paare verteidigen Titel

Königsbrunn : TSC dancepoint e. V. |

Erfolgreiche Bayernpokal-Wettbewerbe

Der Landestanzsportverband LTVB richtet alljährlich den Bayernpokal aus. In einer Turnierserie von 6 Turnieren, die über das ganze Jahr verteilt sind, können die Paare Punkte sammeln. Dabei gibt es in jeder Altersklasse und in den Leistungsklassen A-D eine Einzelwertung sowie eine Vereinswertung für Senioren und die Hauptgruppe. Für die Paare des TSC dancepoint Königsbrunn war auch 2019 außerordentlich erfolgreich.

Drei mal Gold und einmal Silber



Dreimal konnten Paare des TSC dancepoint Königsbrunn den 1. Platz im Bayernpokal klar machen.undin der Sen. II A Latein,undin der Sen. II A Standard sowieundin der Sen. II B Standard. Fürundsollte es in der Sen. III A Standard der 2. Platz sein.

Erfolgreiche Titelverteidigung

Über die erfolgreiche Titelverteidigung in der Vereinswertung haben sich nicht nur die Paare ganz besonders gefreut, sondern auch die Offiziellen und Trainer des TSC dancepoint Königsbrunn. Als Team zu gewinnen ist doch immer wieder etwas ganz besonderes.