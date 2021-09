Brewery Season gestartet

Der AFC Königsbrunn Ante e.V gewinnt das Auftaktspiel gegen Dachau Thunder mit 28:7 (7:0|7:8|7:0|7:0).

Am vergangenen Sonntag, den 29.08.2021, starteten die Ants mit einem Arbeitssieg gegen gut aufgelegte Dachauer. Die Offense der Brunnstädter kam in der 1.Halbzeit nicht in Fahrt, wodurch es der Defense, durch Thomas Jünger, vorbehalten war die ersten Punkte zu erzielen. Nach einem missglückten Fieldgoalversuch bekamen die Gegner den Ball. Beim zweiten Versuch, der als Pass ausgespielt wurde, schnappte sich TJ den Ball und lief damit in die gegnerische



Endzone. Den Extrapunkt erzielte Patrick Schimanski zum 7:0.Kurz vor der Halbzeit gerieten die Ants, durch einen Lauf Touchdown von Thunder in Rückstand. Durch eine 2 Point Conversion zogen die Dachauer auf 7:8 davon. Wer jetzt schon bei den Burger anstand, verpasste den Kick Off Return Touchdown von Patrick Schimanski. Der Extrapunkt wurde ebenfalls von “Hurricane” zum 14:8 Halbzeitstand verwandelt.In der zweiten Halbzeit kamen die Ants besser ins Spiel. Die Defense hielt ein um das andere Mal und die Offense schaffte es kontinuierlich Raumgewinn zu erzielen. Belohnt wurden die Anstrengungen durch einen Touchdown von Stefan Mayer und dem Ausbau der Führung zum 21:7 (Kick Patrick Schimanski).Im letzten Viertel war es erneut Patrick Schimanski dem ein Touchdown gelang. Diesmal durch einen Pass von Lukas Weiß. Der Extrapunkt markierte dann auch den Endstand von 28:7.Am Samstag treten die Ants dann in Bad Tölz an. Und am 12.09.2021 kommt es dann direkt zum Rückspiel im Hans-Wenninger-Stadion.SpieltermineSa, 04.09., 16:00 Uhr: Bad Tölz Capricorns – Königsbrunn AntsSo, 05.09., 15:00 Uhr: Dachau Thunder – Augsburg StormSo, 12.09., 15:00 Uhr: Königsbrunn Ants – Bad Tölz CapricornsSa, 18.09., 15:00 Uhr: Augsburg Storm – Königsbrunn AntsSo, 19.09., 15:00 Uhr: Dachau Thunder – Bad Tölz CapricornsSa, 25.09., 15:00 Uhr: Augsburg Storm – Dachau Thunder23.10., ab 11:00 Uhr: OBERLAND BOWL Bad Tölz