Boogie Party mit Live Band "The Gambles"

Es geht in die nächste Runde - es steigt die nächste Boogie Party mit Live Band im dancepoint!

Am Samstag, denkommenaus dem Saarland in unser Clubheim und bringen eure Füße mit bester Boogie-Musik so richtig zum Qualmen.Das Repertoire der Band beinhaltet ein Programm unverkennbarer Rock 'n' Roll und Boogie-Woogie-Klassiker der bekanntesten Größen 50er und 6ßer Jahre, wie z. B. Chuck Berry, Elvis Presley, Cherry Lee Lewis, Johnny Cash uvm. Neben einer atemberaubenden Show kommt mit herzzerreißenden Schmusesongs auch die romantische Ader der Bandmitglieder zum Vorschein. Die teilweise akrobatische Bühnenshow, Spielfreude und Power ihrer Liveauftritte gehen stets auf das Publikum über und reißen Jung und Alt in ihren Bann.Aber auch in den Pausen geht es schwungvoll mit Musik durch unsere DJs weiter!Der Vorverkauf hat begonnen! Tickets gibt es im Ticketshop des TSC dancepoint e.V. Einlass: 19:30 UhrBeginn: 20:00 UhrEintritt: 9,50 Euro (Mitglieder: 8,50 Euro)Freie PlatzwahlWeitere Informationen auf unserer Facebook-Seite