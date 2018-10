Anzeige

BHC Königsbrunn unter französischer und dänischer Flagge!

Der BHC Königsbrunn nimmt im Rahmen der Handball Weltmeisterschaft 2019 mit seiner weiblichen und männlichen D-Jugend an der parallel durchgeführten Mini-WM teil.

Ein Land bei der Weltmeisterschaft vertreten, Einlaufen zur Nationalhymne und unter der Länderflagge spielen… All das wird für die allermeisten Kinderhandballer für immer ein unerfüllter Traum bleiben.



Nicht so für unsere D-Jugend Mädels und Jungs!



Der Bayerische Handball-Verband veranstaltet im Vorfeld der Handballweltmeisterschaft im Januar 2019 eine Mini-WM D-Jugendmannschaften aus ganz Bayern.

Gespielt wird wie bei den Großen. Die Vorrunde war am 3. Oktober, Hauptrunde ist dann Anfang November.

Die besten beiden Teams bekommen dann am 13. Januar die einmalige Möglichkeit das Finale in der Münchner Olympiahalle als Vorspiel eines richtigen WM-Spiels auszutragen.

Die Auslosung durch Weltmeister Dominik Klein in München ergab, dass unsere Mannschaften die Nation Frankreich (männliche D-Jugend) und Dänemark (weibliche D-Jugend) vertreten dürfen.

