Bayerischer Vizemeister: Andreas Kühnel

Mit 2858 Punkten sicherte sich der Königsbrunner Leichtathlet Andreas Kühnel den 2.Platz bei den am 23.06.19 in Markt Schwaben ausgetragenen Bayerischen Block-Meisterschaften. Dabei trennten Andreas nur wenige Punkte zum Bayerischen Titel.Die Meisterschaft lief für ihn sehr gut an. Nach Hürden 11,12 s,Weitsprung 5,72 m, Hochsprung 1,79 m und 100m 11,87 s, lag Andreas mit über 100 Punkten mehr auf dem Konto vorn. Das Speerwerfen sollte die Entscheidung bringen. Da dies nicht gerade zur Lieblings-Disziplin des 15-jährigen gehört, reichte der Flug des Speeres auf 26,36 m leider auch nicht aus, um die Führung zu behalten. Für den jungen Athleten trotzdem eine klasse Leistung.