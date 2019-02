Bayerische Meisterschaften der Lateinamerikanischen Tänze in den S-Klassen

Großartiger Tanzsport im TSC dancepoint Königsbrunn

Der TSC dancepoint Königsbrunn ist Ausrichter eines ganz besonderen Tanzsport-Turniers im März. Am 02.03.2019 findet in den Clubräumen des Tanzsportvereins die bayerische Landesmeisterschaft der lateinamerikanischen Tänze statt. Allerdings ist dies nicht nur irgendein Latein-Turnier, sondern gleich viermal die höchste Leistungsklasse. So werden die Paare der Senioren I S, Senioren II S und Senioren III S sowie die Hauptgruppe S zu sehen sein. Tänzerisch also die gesamte bayerische Creme de la Creme.

Alle Spitzenpaare am Start

Die Bayerische Meisterschaft zu tanzen ist für die Paare selbstverständlich Pflicht, denn die Teilnahme bedeutet nach den Regeln des Tanzsports die Startberechtigung für weitere Turniere wie etwa die Deutsche Meisterschaft und internationale Großturniere. Deshalb werden alle Spitzenpaare der jeweiligen Startklassen am Start sein und hochkarätiger Tanzsport ist garantiert.

Finale im Rahmen eines Balls

Die Finals der Landesmeisterschaft finden ab 19:00Uhr im Rahmen eines Balls statt. Wer also nicht nur Tanzsport sehen sondern selbst das Tanzbein schwingen möchte, ist beim TSC dancepoint Königsbrunn am 02.03.2019 genau richtig. Das Team des TSC dancepoint Königsbrunn freut sich auf Ihr Kommen.Karten unter tickets.tsc-dancepoint.de