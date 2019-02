5. Königsbrunner MTB - Challenge mit Cyclocross Veranstaltung

findet im Sportpark West Untere Kreuzstr. wieder das vom SC Königsbrunn organisierte MTB-Challenge für Jedermann statt.Nachmeldungen am Wettkampftag möglich.Organisationsbeitrag: 15€ online (Nachmeldung plus 10€).ca. 2,6 km mit ca. 25 hmMTB: 30 min + 1 Runde (wird eingeläutet), jeder Teilnehmer fährt 2 Läufe.Cross: 30 min + 1 Runde (wird eingeläutet), jeder Teilnehmer fährt 1 LaufDie letzte Runde wird für jeden eingeläutet und ist zu Ende zu fahren.Lauf 1 und Lauf 2 werden im Ergebnis addiert. Sieger ist der Starter mit der geringsten Punktzahl.(1. Platz = 1 Punkt, 2. Platz = 2 Punkte usw.). Bei gleicher Punktzahl entscheidet die bessere Platzierung im 2. Lauf.Die meisten Runden, schnellste Zeit.Die Rundenzeiten werden per Transponder festgehalten.Jeder Teilnehmer ist selbst verantwortlich dafür, dass seine Rundenzeit erfasst werden.Für Kuchen, Kaffee, warme und kalte Getränke ist gesorgt.