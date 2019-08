40 Jahre Shorinji Kempo: Große Jubiläums-Gala

Der Deutsche Shorinji Kempo Verband (DSKV) feiert sein 40-jähriges Bestehen! Shorinji Kempo ist eine japanische Selbstverteidigungskunst.



Anlässlich dieses Jubiläums findet neben einem dreitägigen Trainingsseminar am Samstag, 19. Oktober 2019, um 15:00 Uhr auch eine öffentliche Budo Benefiz-Gala in der Willi-Oppenländer-Halle, Karwendelstraße 12, in Königsbrunn statt.



Zu unserem Jubiläum werden zahlreiche Besucher/innen aus vielen Ländern Europas und aus Japan erwartet. Es wäre sehr schön, wenn wir auch Sie als Gast bei unserer öffentlichen Budo Benefiz-Gala begrüßen könnten. Der Eintritt ist frei.



Der Deutsche Shorinji Kempo Verband zeigt nicht nur eine informative Show beim großen Info-Nachmittag, sondern die Mitglieder sammeln auch und vollziehen als Gegenleistung 200 Faust- und 100 Fußstöße.



Der Erlös der Punch & Kick Spendenaktion wird noch während der Benefiz-Gala an die soziale Einrichtung “Weisser Ring”, welche sich für Kriminalitätsopfer einsetzt, überreicht.



Unterstützt wird die Benefiz Gala durch einen Auftritt der Taiko Gruppe Augsburg und der Augsburger Puppenkiste.