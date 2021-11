3 mal Deutsche Meister für Königsbrunner Squash Club

KSC Kids erfolgreich auf der 43. DSMP Deutsche Squash Jugend Einzelmeisterschaft 2021

vom 12.-14.11.2021 in Dresden

Der Schulbefreiung sei Dank, konnten sich die Spieler des KSC schon am Freitagmorgen auf den Weg nach Dresden machen um bei der Deutschen Squash-Einzelmeisterschaft dabei zu sein. Mit dabei waren Johannes und Jasmina Mahl, Robin Thornton, Linda Boros, Lucie Mährle sowie natürlich Trainer John Thornton.Es trafen insgesamt 85 squashbegeisterte Jugendliche aus ganz Deutschland in Dresden ein.Der Freitag startete gleich sehr erfolgreich in der Sportanlage XXL more than sports. Robin war seinem Gegner Konstantin Williger aus Dresden haushoch überlegen und besiegte ihn in einem klaren 3:0.Linda duellierte sich mit ihrer Gegnerin Karolin Williger, ebenfalls aus Dresden, über 5 Sätze und besiegte sie schließlich verdient mit 3:2.Am Samstag ging es schon früh los, um 9:00 startete Johannes gegen Moritz Wilke aus Dresden und besiegte ihn klar mit 3:0.Zeitgleich spielte auch Robin gegen Eduard Weirich aus Paderborn und siegte auch hier souverän mit 3:0.Im nächsten Match spielte Linda gegen Sabrina-Sharona Dinn aus Duisburg. Auch dieses Spiel ging an Linda mit 3:0.In der Ballsport-Arena lieferte sich in der Zwischenzeit Lucie ein spannendes Match gegen Tabea Kruppa aus Hasbergen, besiegte sie deutlich mit 3:0.Weiter ging es mit einem „Derby“ in der Sportanlage XXL: Robin gegen Johannes! Robin gewann das Spiel schließlich mit 3:0.Jetzt war Jasmina erstmals an der Reihe. Sie wies ihre Gegnerin Anouk Bohne aus Duisburg in die Schranken und siegte klar mit 3:0.Nach dem Mittagessen ging es gleich weiter:Lucie duellierte sich mit Lina Diertens aus Neumünster, konnte das Spiel souverän mit 3:0 für sich entscheiden.Im nächsten Spiel battelte sich Johannes gegen Eduard Weirich (Dresden) über 4 Sätze, gewann das Spiel schließlich hochverdient mit 3:1.Weiter ging es mit Linda gegen Layla Salkanovic aus Duisburg. Auch hier ging wieder ein Sieg nach Königsbrunn, die Gegnerin unterlag Linda im Halbfinale 3:0.Am Abend startete das nächste Spiel von Johannes, diesmal gegen Konstantin Williger (Dresden). Auch hier ein klarer Sieg an Johannes 3:0.Robin fuhr in seinem nächsten Match ebenfalls einen Sieg ein. Er beendete das Spiel gegen Moritz Wilke (Dresden) 3:0.Zum Abend trat Lucie noch einmal an. Sie besiegte ihre Gegnerin Felicia Selchow aus Neumünster im Halbfinale haushoch mit 3:0.So viele absolut starke Spiele an einem Tag!Finalspiele am 3. SpieltagLinda startete gegen die starke Karolin Williger (Dresden). Sie unterlag ihr heute leider mit 0:3, sicherte sich jedoch trotzdem den 2. Platz auf dem Siegertreppchen U13.Gleichzeitig lieferten sich Johannes und Nils Kraus aus Leipzig ein spannendes Finalspiel um Platz 3/4. Leider musste Johannes trotz kämpferischem Einsatz das Spiel mit 0:3 an seinen Gegner abgeben und erreichte somit den 4. Platz der Jungen U11.Es folgte ein spannendes Finalspiel Robin gegen Emil Mühsam aus Hamburg. Robin gewann das Spiel absolut verdient mit 3:0 und sicherte sich damit den 1. Platz der Meisterschaft U11!Jasmina startete die Finalrunde gegen Emilia Hartmann aus Duisburg. Jasmina gewann das Finale souverän mit 3:0 und konnte ebenfalls ihren Titel Deutsche Meisterin U11 verteidigen!Als krönenden Abschluss konnten die KSC-Fans ein nervenzerreißendes Duell zwischen Lucie und Anna-Karina Moreno Kopp aus Dresden verfolgen, das Lucie schließlich mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Sie konnte ihren Titel Deutsche Meisterin U19 ebenfalls verteidigen!Ein Wahnsinns-Wochenende liegt hinter uns und wir gratulieren allen Spielern und Spielerinnen herzlich zu ihren herausragenden Erfolgen!