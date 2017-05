29. Königsbrunner Triathlon

Am 25. Juni findet wieder unser jährlicher Triathlon in Königsbrunn statt. In seiner 29. Auflage werden mehr als 200 Triathleten erwartet.Der Start am Ilsesee erfolgt um 9:00 Uhr (Volkstriathlon), 9:45 Uhr (Triathlon) und 10:30 Uhr (Kindertriathlon)Liebe Badegäste am Ilsesee,wir werden von Samstag, 24 Juni 2016 7:00 Uhr bis Sonntag, 25. Juni 2017 11:00 Uhr wieder einen Teil der Liegewiese für den Radwechsel sperren. Die Sperrung der Lechstraße für den Durchgangsverkehr zwischen Kreuzung Augsburger Straße/Lechstraße/Haunstetter Straße und Kreisverkehr Richtung Mering erfolgt von 8:45 Uhr bis 12:45 Uhr durch die „Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn“. Die Zufahrt von Norden über die Lechstraße bis zum Ilsesee ist bedingt erlaubt. Hier ist dem Streckenpersonal Folge zu leisten.Informationen zum Streckenplan gibt es unter:Für Behinderungen im Veranstaltungsbereich der Städte und Gemeinden (Königsbrunn, Oberottmarshausen, Kleinaitingen, Großaitingen, Reinhartshofen, Reinhartshausen, Straßberg und Bobingen bitten wir Sie im Voraus um Verständnis.Weitere Informationen zum Ablauf unter:Ski- Club - KönigsbrunnAbt. Triathlon