vhs Königsbrunn - Frei reden und überzeugen

Königsbrunn : Mittelschule Königsbrunn Süd |

Kurs mit Hermann Müller, Dipl.-Ing. (FH) , Wirtschaftsmediator

Vor und bei Ihrem Auftritt, sei es Präsentation, freie Rede oder ein entscheidendes Gespräch, spüren Sie die körperlichen Reaktionen durch Ihr Lampenfieber. In diesem Training lernen Sie dieses Gefühl zu beherrschen und es in eine Leistungsquelle umzuwandeln. Sie üben verschiedene Techniken und finden die, die für Sie passend ist.

Schreibzeug bitte mitbringen

Königsbrunn EKÖ202k02

1x, 17.05.2018, Do, 18:30 - 21:30 Uhr

Gebühr: 17,90 €



Anmeldung und Info über vhs Königsbrunn Tel. 08231/606260 oder unter www.vhs-augsburger-land.de