Das Fritz-Felsenstein-Haus veranstaltet für Interessierte an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ / BFD) einen Tag der Offenen Tür. Jugendliche, die aktuell in der Einrichtung für Menschen mit Körperbehinderung ihren freiwilligen Dienst verrichten, bieten Interessenten auf einem Rundgang durch das Haus Einblicke in ihre Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Treffpunkt: Karwendestr. 6-8 in Königsbrunn vor dem Schuleingang.