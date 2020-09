Sommerklänge im Lesepark

Im wunderschönen Lesepark rund ums Mercateum in Königsbrunn konnten die Besucherinnen und Besucher bei sowohl traditionellen als auch exotischen Programmpunkten fünf Sommerabende genießen.Wie groß das Bedürfnis der Menschen nach Musik und Kultur ist, zeigte sich in den Anmeldezahlen. Alle Veranstaltungen waren restlos ausgebucht. Umso mehr freuten sich die Verantwortlichen, dass das Wetter an allen Abenden mitspielte und der Sommer sich von seiner schönsten Seite zeigte.Mit traditionellen, aber auch modernen Hits eröffnete das Blasorchester Königsbrunn die Veranstaltungsserie im August. Sowohl den Musikerinnen und Musikern, als auch den Gästen merkte man den Spaß am Spielen und Zuhören nach so langer Pause deutlich an. Dementsprechend wurde das Orchester erst nach viel Applaus und mehreren Zugaben entlassen.Ganz traditionelle Klänge brachten D´Lechauer Königsbrunn mit. Auch wenn momentan das Plattln und Tanzen nicht möglich sind, gestaltete die Trachtlergruppe den Abend mit den vereinseigenen Musikgruppen, Feichtecker Ziachmusi und der Hartwalder Musi, und brachte mit Hackbrett, Zither, Harfe und Ziach schwungvolle Volksmusik in den Lesepark.Meditativ und entspannend wurde es mit Linda Wilhelm und Holger Löcherer, die Gong und Klangschalen in den Lesepark holten. Eingerahmt wurde die Veranstaltung von sommerlichen Gedichten und der Möglichkeit, sich selbst einmal am Mantra-Singen zu versuchen.Ebenfalls aktiv für Geist und Körper wurden die Besucherinnen und Besucher bei Maja Jonas und ihren Schülern. Die Qigong-Lehrerin führte in das traditionelle, chinesische Gesundheitssystem ein und stellte leichte Übungen zum Kennenlernen der traditionellen Lehre vor. Abgerundet wurde das Programm durch eine Schwertvorführung aus dem Tai-Chi.Den Abschluss der Sommerreihe gestaltete die ausgebildete Märchenerzählerin Hildegard Häfele. Gebannt lauschten die Besucherinnen und Besucher im mit Fackeln stimmungsvoll beleuchteten Lesepark ihren Geschichten für Erwachsene, die in fremde Welten und frühere Zeiten entführten. Text und Bilder: Kulturbüro, Stadt Königsbrunn