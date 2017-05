Sommerfest im Fritz-Felsenstein-Haus

Das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn lädt am Sonntag, den 25. Juni von 13.00 bis 17.00 Uhr zu seinem diesjährigen inklusiven Sommerfest ein.



Die Veranstaltung findet diesmal unter dem Motto „Auf heißen Rädern durch den Sommer“ statt. Besucher mit und ohne Körperbehinderung erwartet diesmal neben einem attraktiven Programm mit Musik, unterhaltsamen Tanzeinlagen und kulinarischen Spezialitäten auch eine zum Motto passende besondere Überraschung. Für Kurzweiligkeit sorgen außerdem ein Bücherflohmarkt und die Tombola mit besonders attraktiven Preisen. Kinder können sich in der beliebten Spielestraße auf viel Spaß und Unterhaltung freuen, zudem unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn das Fest mit vielfältigen Aktionen.