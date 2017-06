Mit dem „SonnenSchein“ zur GenussBoxX

Heiko Gärtner erklärt dabei die Philosophie des Unternehmens: „Regionalität ist uns sehr wichtig - bis auf einige ‚exotischeʹ Produkte werden alle Lebensmittel in der Region erzeugt. Wir versuchen auch besonders viele Bio-Produkte in unserem Sortiment zu führen“. Erhältlich sind die GenussBoxXen über den Online-Versandhandel, nach Absprache aber auch per Abholung in der Egerländerstraße in Königsbrunn. Der „SonnenSchein“ kann hier beispielsweise für Eventtorten, Geschenkkörbe oder Feinkostprodukte eingelöst werden.Als Partner zahlreicher regionaler Manufakturen ist für Gärtner ein gutes Miteinander und die Vernetzung mit regionalen und lokalen Unternehmen besonders wichtig: „Für jeden Bereich wählen wir genau einen Anbieter nach qualitativen Kriterien aus, um Konkurrenzdenken und Preisdumping zu vermeiden“. Die Teilnahme am „SonnenSchein“-Gutscheinsystem stellt ein weiteres Bekenntnis des Online-Shops zum guten Miteinander der lokalen Unternehmer dar.Der Geschenkgutschein „SonnenSchein“ ist in über 200 weiteren Akzeptanzstellen im Begegnungsland Lech-Wertach einlösbar, wodurch er sich als Geschenk hervorragend eignet. Weitere Infos unter Lech-Wertach-Interkommunal, Alter Postweg 1, 86 343 Königsbrunn, Tel.: 08231 606 200; Mail: briefkasten@begegnungsland.deText und Bild: Lech-Wertach-Interkommunal e.V. in Gründung