Gesprächstraining für Paare

Wochenend-Seminar in Königsbrunn

„Ständiges Nörgeln, Besserwisserei und zynische Bemerkungen lassen keine Beziehung alt werden. Auf den richtigen Ton kommt es an. Und der will – und kann- gelernt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn. Ein EPL-Gesprächstraining (Ein-Partnerschaftliches Lernprogramm) würde Paaren helfen, sich so auszudrücken, dass beim Gegenüber das ankommt, was man mitteilen will.Lydia und Reinhard Weber sind ausgebildete EPL Kommunikationstrainer und bieten dieses Trainingsprogramm bereits zum zehnten Mal in Königsbrunn an.Das Seminar findet am Wochenende, Freitag, 15.2 bis Sonntag, 17.02.2019 mit sechs Einheiten zu jeweils zwei Stunden in den Räumen der Evangelischen Gemeinschaft, Königsbrunn, Weißkopfstr. 24 statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 08231-7841 oder per eMail weber.lydia@web.deTeilnahmegebühr: 150 Euro pro Paar. „Eingeladen sind vor allem jüngere Paare“ heißt es in der Mitteilung weiter.