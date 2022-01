Fritz-Felsenstein-Schule: Info-Veranstaltung zur Schulanmeldung und -aufnahme

Die Fritz-Felsenstein-Schule veranstaltet am 18. Februar 2022 von 16.30 bis 18.00 Uhr einen Informationsnachmittag zur Schulanmeldung und Schulaufnahme für das Schuljahr 2022/2023. Aufgenommen werden Kinder mit einer Körper- oder Mehrfachbehinderung bzw. einer chronischen Erkrankung. Zudem können im Rahmen des Konzepts der offenen Klassen auch Schüler ohne Beeinträchtigungen die Fritz-Felsenstein-Schule besuchen.



Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, sich an einem der beiden Veranstaltungen über die Zielsetzungen und das spezielle Schulangebot zu informieren. Vorgestellt wird das Förderkonzept der Fritz-Felsenstein-Schule, der Heilpädagogischen Tagesstätte, des Heilpädagogischen Schülerwohnheims sowie die Möglichkeiten der therapeutischen Förderung (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie) und die Angebote des Beratungsteams des Fritz-Felsenstein-Hauses. Eltern erhalten zudem Informationen über die Modalitäten der Anmeldung und den Ablauf des Aufnahmeverfahrens. Möglich sind auch individuelle Beratungstermine. Anmeldung nimmt das Schulsekretariat unter der Rufnummer 08231/ 6004-201 entgegen oder per Mail an fritz-felsenstein-schule@felsenstein.org Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (FFP2 Maskenpflicht und 3G-Regel – Teilnahme für geimpfte, genesene oder getestete Personen.)