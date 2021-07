Fritz-Felsenstein-Haus: Tag der Offenen Tür für Interessierte an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ / BDF)

Das Fritz-Felsenstein-Haus veranstaltet für Jugendliche, die sich über ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ / BFD) in der Einrichtung für Körperbehinderte informieren wollen, einen Tag der Offenen Tür. Jugendliche, die dort aktuell ihren freiwilligen Dienst verrichten, bieten Interessenten auf einem Rundgang durch das Haus Einblicke in ihre Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Treffpunkt: Karwendelstr. 6-8 in 86343 Königsbrunn vor dem Eingang der Fritz-Felsenstein-Schule.