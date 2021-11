„Feiern, netzwerken, sich engagieren" – gemeinsam mit dem BDS Königsbrunn: Der Bund der Selbständigen hat im schwierigen Corona-Jahr 2021 wichtige Akzente gesetzt

Plakataktion „Miteinander Füreinander“„Unterstütze die Unternehmen in Deiner Nähe!“ Das war die Aufforderung an die Königsbrunner und die Einwohner unserer Region, die der BDS zu Beginn des Jahres mit einer Plakataktion ansprach. Die Verbandsvertreter verteilten wetterfeste Plakate mit diesem Slogan - zur Befestigung am Firmengebäude, im Laden oder privat am Gartenzaun. Mit dem Projekt wollte der Gewerbeverband nicht nur die Mitgliedsunternehmen, sondern auch alle anderen Firmen in der Umgebung unterstützen und die Bevölkerung wachrütteln. Denn nur wenn man vor Ort und nicht online einkauft, können die Firmen der Brunnenstadt auch in Zukunft für alle da sein.BDS Königsbrunn forciert Mehrweg-Zukunft in der RegionInspiriert von anderen Städten und Gemeinden wie Augsburg, Kirchheim und München engagiert sich auch der BDS seit Jahresmitte dafür, dass in Königsbrunn ein Mehrwegsystem für Gastronomen und interessierte Unternehmen etabliert wird. Ein solches Angebot hat viele Vorteile: So sparen die Gastronomen die Kosten für Einwegverpackungen ein. Zudem wird der Müll in der Gemeinde, der seit Beginn der Coronakrise aufgrund des To-go-Geschäfts enorm zugenommen hat, drastisch reduziert. Dazu kommt: Das Bundeskabinett hat im Januar dieses Jahres die Mehrwegpflicht für die Gastronomie ab Januar 2023 beschlossen. Die Stellvertretende BDS-Vorsitzende und Projektleiterin Tanja Kuschill hat auch im Stadtrat das Projekt schon eingebracht und das Konzept vielen Betrieben vorgestellt.Webseminar „Gestärkt und relaxt – Fokus Chancen 2021“Angepasst an die Pandemiezeiten lud der BDS Königsbrunn im Juni via Zoom zum Webseminar mit dem Königsbrunner Diplom-Wirtschafts-Psychologen Klaus Kruger. Sein Credo: „Auf das, was im Außen passiert, haben wir nur wenig bis keinen Einfluss. Wie wir aber darauf reagieren, das ist allein unsere Entscheidung.“ Mit Hilfe einfach anwendbarer, hochwirksamer Denkanstöße und Strategien gab der Referent den Teilnehmern praxiserprobte „Werkzeuge“ an die Hand, die deren Lebens- und Arbeitsqualität sofort verbessern und neue Perspektiven schaffen. Die Umsetzung dieser Impulse sollte helfen, gestärkt durch unsere herausfordernde Zeit zu kommen und sich auf die Chancen zu fokussieren. Nach der daran anschließenden moderierten Frage-und-Antwortrunde stand Herr Kruger noch in kurzen Einzelsessions für direkte individuelle Fragen zur Verfügung.„Energie-Rundreise“ im autarken Wasserstoffhaus der Firma Hörmann SolartechnikZu einem ökologischen Abenteuer-Trip in das autarke Wasserstoffhaus der Firma Hörmann Solartechnik hatte der BDS Königsbrunn im Oktober nach Zusmarshausen geladen. Rund ein Dutzend Gäste kamen, um sich von Rita und Markus Hörmann informieren zu lassen und sich auszutauschen. Dabei wurde vor allem der Grundgedanke des spezifischen Angebotes der Wasserstofftechnologie von Hörmann Solartechnik vermittelt: Durch die Kombination aus Solartechnik und mit Sonnenkraft produziertem Wasserstoff sind die damit betriebenen Gebäude völlig autark vom örtlichen Energienetz und zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie. Gebäude können somit das ganze Jahr über versorgt werden, auch in den sonnenarmen Wintermonaten. Gemeinsam mit dem Landesverband setzt sich der BDS-Ortsverband Königsbrunn für eine sinnvolle Nutzung der Technologie in der Region sowie staatlich geförderte Referenzprojekte ein.1. Herbstfeuer des BDS Königsbrunn am IlseseeNetzwerken in angenehmer Lagerfeuer-Atmosphäre am Ilsesee, sich kennenlernen, leckeres Essen und Trinken, Live-Musik erleben - dazu hatte der BDS ebenfalls im Oktober eingeladen. Rund 50 Mitglieder und Gäste aus Politik und Wirtschaft ließen sich diese besondere Gelegenheit nicht entgehen. Neben BDS-Präsidentin Gabriele Sehorz, die extra aus Nürnberg angereist war, durfte der Ortsverband etwa auch den 2. Bürgermeister Königsbrunns, Maximilian Wellner, begrüßen. Den Gästen wurde einiges geboten. So stellte sich nicht nur die Vorstandschaft des BDS Königsbrunn vor, sondern Stefan Ebenhoch, 3. Vorsitzender des Ortsverbands, verriet auch in einem Networking-Workshop einige Tricks, wie man perfekt Business-Kontakte schließt. Anklang fand bei den Anwesenden auch die Saxophonistin Jessica Sax, die eine außergewöhnliche Live-Performance zeigte. Das leckere Buffet, das Kadir Kelici, Inhaber des Ilsesee-Kiosk, servierte, begeisterte alle, ebenso die stilvolle Herbstdekoration der Tische, die Dekorateurin Marina Miller gezaubert hatte. Auch den Glühwein, den Dieter Gaßner, Inhaber des Königsbrunner Weinfachgeschäfts "Wein & Kunst" spendierte, genossen viele sichtbar. Kein Wunder, dass die meisten Gäste - tief in Gespräche versunken - bis spät in die Nacht am Ilsesee ausharrten.Brunnenwanderung mit Fackeln, Kultur, Kulinarik und NetzwerkenEnde November luden die Verbandsvertreter zu einer Brunnen-Fackelwanderung mit musikalischen und kulinarischen Überraschungen ein. Auf einem nächtlichen Rundgang erfuhren die Teilnehmer viel über die spannende Geschichte der Brunnenstadt. Eine musikalische Begleitung sorgte dafür, dass die rund 45-minütige Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Und weil es dem Verband ein großes Anliegen war, dass die Mitglieder sowie die Unternehmerinnen und Unternehmer der Region untereinander entspannt netzwerken konnten, traf man sich vorab im Café Ginkgo zu einem kleinen Umtrunk. Außerdem erwartete die Gruppe nach der Brunnenwanderung am Glücksbrunnen noch eine kulinarische Besonderheit im Café Müller: Dort konnten sich alle bei einer heißen Schokolade - mit oder ohne Schuss -, Apfelbrot und feinen Elisenlebkuchen noch gegenseitig kennenlernen, Kontakte austauschen und vernetzen.Auch im neuen Jahr möchte der BDS Königsbrunn zahlreiche neue Projekte zugunsten der Mitgliedsunternehmen und aller Selbständigen in der Region anstoßen und noch mehr Sprachrohr der Wirtschaft im Raum Königsbrunn werden. Die 1. Vorsitzende Carmen Strehle Schuler wünscht sich hierfür möglichst viele neue Mitstreiter aus dem Kreis der selbständigen Unternehmer. Auch im Vorstand ist jede helfende Hand gern gesehen. „Aktuell suchen wir noch nach einem neuen Schatzmeister, der unsere Finanzen künftig gut im Griff hat“, so Carmen Strehle Schuler. „Damit wir auch 2022 wieder voll durchstarten können“Kontakt:Gewerbeverband Königsbrunn - BDS BayernCarmen Strehle SchulerTel.: 0172 8503152Email: c.strehle-schuler@bds-koenigsbrunn.dewww.bds-koenigsbrunn.de