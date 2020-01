"Das Emma Prinzip - Zuhören als Ritual" - Bestseller-Autoren in Königsbrunn

Königsbrunn : EVG - Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn |

Abend für Paare in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn Zu einem "Abend für Paare" im Rahmen der "Marriage Week" lädt die EVG am Freitag, 14. Februar, 19.30 Uhr ein. Gastsprecher sind die Bestseller-Autoren Susanne & Marcus Mockler.



Ihr zuletzt veröffentlichtes Buch, "Das Emma Prinzip", hilft Paaren aktiv etwas dafür zu tun, ihre Beziehung zu verbessern – die Leidenschaft neu zu entfachen, dem Spaß mehr Raum zu geben und die Zweisamkeit wieder als Komfortzone zu erleben. Und das sogar dann, wenn der Partner zunächst passiv bleibt. “Das Emma*-Prinzip” liefert praxisbewährte, psychologisch fundierte und direkt umsetzbare Anregungen für eine richtig gute Beziehung.



An diesem Abend können die Besucher in der EVG Susanne & Marcus Mockler im entspannten und humorvollen Rahmen bei Vortrags-Elementen und Anekdoten erleben.



Freitag, 14. Februar, 19.30 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24 (Industriegebiet Süd).



Über die Referenten:



Susanne & Marcus Mockler, beide Jahrgang 1965, haben sich viele Jahre damit beschäftigt, was zu einem gelingenden Leben wirklich hilft. Als Referenten, Vortragsredner, Buchautoren und Berater ermutigen sie Menschen, in Beziehungen zu investieren und zeigen, welche Strategien dabei am erfolgversprechendsten sind. Sie sind seit über 30 Jahren verheiratet und Eltern von acht Kindern.



Susanne ist systemische Paartherapeutin mit eigener Praxis (www.susanne-mockler.de), hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und ist Fachreferentin für Erziehungsfragen (Team F). Sie hält Vorträge und Seminare zum Thema Ehe und Familie, ist Frauenfrühstücksreferentin sowie Koautorin der Bücher “Das Emma-Prinzip”, “Familie – Der unterschätzte Glücksfaktor” und “Glückliche Familie, starke Kinder”.



Marcus leitet die Redaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Baden- Württemberg und ist Koautor verschiedener Bestseller (“Dem Leben Richtung geben”, “Ein Meer an Zeit”).