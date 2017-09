ADAC für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Am 12. und 13.10.2017 in Königsbrunn

Kostenlose Fahrzeugtests vom ADAC

Der ADAC sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Am 12. und 13.10.2017 macht der mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern in Königsbrunn auf dem Globus Baumarkt Parkplatz Station und bietet allen Autofahrern die Möglichkeit, die Brems- und Stoßdämpferfunktion ihres Fahrzeugs kostenlos untersuchen zu lassen.Geprüft wird an beiden Aktionstagen jeweils von 10 – 13 und 14 – 18 Uhr.Regelmäßige Checks decken frühzeitig Mängel aufDer ADAC Prüfdienst kontrolliert die Funktionsfähigkeit der Bremsen. Dabei werden häufig Mängel wie verschmierte Beläge, hängende Bremskolben oder angerostete Bremsschreiben aufgedeckt.Der ADAC-Stoßdämpfer-Prüfstand gibt den Autofahrern Auskunft über den Zustand der so genannten Schwingungsdämpfer. Defekte Stoßdämpfer oder Federbeine sind weit häufiger Ursache für einen Unfall als vielfach angenommen. Auf unebener, welliger Fahrbahn verlieren die Reifen dann kurzzeitig den Bodenkontakt. Die Folge: Der Wagen bricht beim Bremsen oder Kurvenfahren aus und wird instabil. Die Stoßdämpfer müssen beim Check nicht extra ausgebaut werden. Das spart viel Zeit und Geld!