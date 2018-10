Zweiter Schulbus für die Südschleife

Da der Bus bereits voll war, konnten nicht alle Schüler eine Fahrkarte kaufen und Herr Bürgermeister Feigle hatte entschieden, dass die übrigen Karten an die jüngsten Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden sollen. Bereits 60 Plätze waren vergeben durch die Entfernung vom Wohnort zur Schule, die anderen 31 Plätze standen zur Verfügung. Diese Plätze haben aber nicht ausgereicht. Immer wieder haben Eltern das Gespräch mit der Stadt, Herrn Göttle und der Schule gesucht, um eine Lösung zu finden, dass auch ihre Kinder befördert werden können, da sie den Kreisverkehr vor der Schule als sehr gefährlich einschätzen für die Schüler.Herr Göttle, Stadtrat in Königsbrunn, Vater und Verkehrshelfer, hatte die Bring- und Abholsituation am neuen Schulgebäude einige Tage beobachtet. Die Verkehrssituation ist extrem belastend, besonders in der Früh, und kann aus seiner Sicht nur entlastet werden, wenn mehr Kinder die Möglichkeit bekommen würden mit einem Schulbus zu fahren. Genau dafür hat er sich erfolgreich eingesetzt.Nach Gesprächen mit Herrn Bürgermeister Feigl und Herrn Förster, wurde die Idee von einem zweitem Schulbus aufgegriffen und sofort umgesetzt, da ihnen die Sicherheit der Kinder sehr am Herzen liegt. Schon ab dem 15.10.18 wird dieser im Einsatz sein, um weiteren Kindern einen sicheren Schulweg zu garantieren.Zu hoffen bleibt, dass sich die Verkehrssituation am Kreisverkehr dadurch ein wenig entspannt und dass die Eltern durch den weiteren Bus entlastet werden.