Spendenaktion des Frisch-Hühnerhofs

Hilfsfonds-Vorsitzende Brigitte Holz und Schriftführerin Elisabeth Rathmann berichten von der Dringlichkeit der Spenden. Besonders da der Verein aufgrund der Pandemie letztes Jahr keinen Künstlermarkt organisieren konnte und auch der große Kinderfaschingsball in der Willi-Oppenländer-Halle ausfallen wird. Beide ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen waren immer eine sichere Einnahmequelle für den caritativen Verein.Die Zahl der Bedürftigen ist aber weiterhin hoch „und darunter sind immer mehr ältere Menschen“, so Rathmann. Holz berichtet von einigen Beispielen in denen der Verein helfen konnte, wenn staatliche Hilfe aus unterschiedlichen Gründen nicht greift. Unter anderem habe man einer jungen Mutter, die plötzlich nicht mehr die Miete und den Strom bezahlen konnte, nachdem ihr Partner alles stehen und liegen ließ und auf Nimmerwiedersehen verschwand, aus der spontanen Notlage helfen können. „Bis die Anträge beim Jobcenter durch sind, vergeht seine Zeit. Da konnten wir dann zur Überbrückung helfen.“Über die Notfälle wird der Hilfsfonds vom Sozialbüro der Stadt informiert. Dort werden auch die Anträge für die Unterstützung gestellt.