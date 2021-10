Die allerersten Fahrten der Linie 3 am 12.12.2021 - Wollen Sie dabei sein?

Und natürlich wird es im Laufe dieses Tages an der Haltestelle „Zentrum“ (ehemals ZOB) ein buntes Rahmenprogramm mit zahlreichen Aktionen geben.Aber – ab diesem Tag gilt der reguläre Fahrplan! Und das bedeutet: Die allererste Straßenbahn von Königsbrunn zum Königsplatz wird nicht erst am späten Vormittag losfahren, sondern ganz normal wie zukünftig jeden Tag am (sehr) frühen Morgen.Bei Redaktionsschluss dieser my heimat-Ausgabe stand der exakte Fahrplan der erweiterten Linie 3 noch nicht fest – aber die aller-, aller-, allererste Bahn wird vermutlich gegen 5.30 Uhr an der Haltestelle „Königsbrunn Zentrum“ starten.Sie wollen am 12.12.2021 früh morgens mit den allerersten Bahnen von Königsbrunn zum Königsplatz fahren?Dann melden Sie sich bei der Königsbrunner Stadtverwaltung unterstrassenbahn@koenigsbrunn.deoder unterTel. 08231 / 606-126Bitte nutzen Sie, wenn möglich, für Ihre Anmeldung bevorzugt die genannte Mailadresse. Eine telefonische Anmeldung ist nur zu den bekannten Öffnungszeiten der Stadtverwaltung möglich:Montag: 08.00 Uhr bis 12.30 UhrDienstag: 07.00 Uhr bis 16.00 UhrDonnerstag: 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 UhrFreitag: 08.00 Uhr bis 12.30 UhrAm Eröffnungstag, 12.12.2021, fährt der neue Stadtbus Königsbrunn morgens nach Sonderfahrplan und bringt Sie zwischen 5.00 und 10.00 Uhr zu jeder Straßenbahnabfahrt der Linie 3 ab „Königsbrunn Zentrum“. Text: Pressestelle Stadt Königsbrunn