Herzlich laden wir Sie und Ihre Familie zu unserer TierZeit am Samstag, 02.10. von 14 bis 18 Uhr auf Gut Morhard in Königsbrunn ein.

Gemeinsam läuten wir mit unseren tierischen Bewohnern den bunten Herbst ein. Auf Sie warten herbstliche Bastelaktionen, eine gigantische Seifenblasenkanone, einladende Stände und schmackhafte Leckereien. Auch die Ponys können es kaum erwarten, von ihren Erlebnissen in der letzten Zeit zu erzählen und stehen für das legendäre Pferdebingo schon in den Startlöchern. Zu guter Letzt darf natürlich ein schauriges Foto mit der Fledermauswand nicht fehlen. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie!

Bitte beachten Sie, dass wir der 3G Regel, sowie den aktuellen Corona-Maßnahmen unterliegen.



Tierparadies Gut Morhard, Landsberger Str. 144, 86343 Königsbrunn

Samstag, 02. Oktober 2021

14-18 Uhr