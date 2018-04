Salbenherstellung für den Hausgebrauch

Königsbrunn : Mehrgenerationenhaus |

mit Henrika Vogt

Sie wollten schon immer mal wissen, wie man eine einfache aber wirksame Hautschutzsalbe aus natürlichen Zutaten selber herstellen kann? Einen duftenden, wohltuenden Bronchialbalsam mit eigenen Händen zusammenrühren? Und lernen, wie man eine "Erste-Hilfe-Salbe" bei Prellungen mischt? Hier werden Sie es lernen! Am ersten Abend erwartet Sie ein kurzer Exkurs in die Geschichte der Salbenherstellung und ein paar theoretische Grundlagen. Dann werden wir einen öligen Auszug aus Ringelblumenblüten ansetzen. Am zweiten Abend wird es dann sehr praktisch, so dass Sie mit jeweils 30 ml einer Ringelblumensalbe, eines Thymian-Fichtennadelbalsam und einer Arnikasalbe nach Hause gehen.

Emailletopf (mind. 1,5 l Inhalt), Rührlöffel aus Metall oder Plastik, Geschirrtuch, Schreibzeug bitte mitbringen

Königsbrunn EKÖ305k02

2x, 11.05.2018, 14.05.2018, Fr, 19:00 - 20:30 Uhr, Mo, 19:00 - 20:30 Uhr