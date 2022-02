Natur entdecken im Museum

Königsbrunn : Naturmuseum |

Lernen Sie die Natur am Lech und auf der Heide im Naturmuseum Königsbrunn kennen. Hier können Sie sich in Ruhe über die Tiere und Pflanzen in diesem Lebensraum informieren.

Treffpunkt ist das Naturmuseum Königsbrunn in der ehemaligen Königstherme in der Königsallee 1. Die kostenfreie Museumsführung ist für Erwachsene geeignet. Anmeldungen sind bis 23. März per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.