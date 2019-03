2. Stammtisch - Plastikfreies Königsbrunn

Königsbrunn : Flammbistro Le Tresor |

Verpackungsfrei einkaufen, Müll vermeiden, nachhaltiger leben: das sind Themen, die immer mehr Menschen bewegen.



Die Königsbrunner Grünen veranstalten am Freitag, den 22. 3. 2019, ab 19:30 Uhr im Flammbistro Le Tresor in Königsbrunn, den zweiten Königsbrunner Stammtisch für plastikfreies Leben. Einlass ab 18.30 Uhr - Eintritt frei!



Andrea Maiwald vom „Forum Plastikfreies Augsburg – Wege in ein nachhaltiges Leben“ wird einen einführenden Vortrag zum Thema „Zehn Tipps für den Einstieg in ein plastikfreieres Leben“ halten.



Anschließend darf diskutiert werden, und es gibt Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch.



Platzreservierungen im Flammbistro möglich!