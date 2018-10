2. Flohmarkt für Weihnachtsdekoration - jetzt anmelden bei der AWO Königsbrunn

Königsbrunn : AWO Begegnungsstätte |

Am 10.11.2018 findet in der AWO Begegnungsstätte , Füssener Str. 121 a, 86343 Königsbrunn von 14.00 bis 16.00 Uhr wieder ein Flohmarkt für Weihnachtsdekoration statt.



Gerne dekoriert man den Christbaum neu, doch wohin mit der "alten" Deko? Zum Wegwerfen ist die meistens zu schade. Warum nicht einfach verkaufen? Verkauft werden kann alles, was das Zuhause an Weihnachten schöner macht, wie Christbaumkugeln, Baumschmuck, Weihnachtsfiguren, künstliche Weihnachtsbäume, Gartendekoration, Sterne, Weihnachts-CD-s,...



Keine Spiele, Geschenke, Spielzeug usw.



Die Teilnehmerzahl müssen wir leider aus Platzgründen begrenzen. Bitte beachten! Pro Teilnehmer steht ein Tisch zur Verfügung mit 120x80 cm Stellfläche. Standgebühr 2,50€ pro Tisch.



Anmeldung unter Tel. 08231/86650 Di und Do von 9.00 bis 12.00 Uhr oder im Büro der AWO Königsbrunn, oder per email: awo-koenigsbrunn@arcor.de ist unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist der 30. Oktober 2018.



Wir stimmen Sie auf Weihnachten ein und bieten während des Flohmarktes Glühwein, Punsch sowie Kaffee und Kuchen an.