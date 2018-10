Königsbrunn : Flammbistro Le Tresor |

Alice Jeckel – „Eine musikalische Reise“



Mit ihrem Song „Out of the Dark“ hat Alice Jeckel sich beim Vorentscheid des Eurovision Song Contest 2018 in ihrem Heimatland Rumänien einen Namen gemacht.



Jetzt will sie das deutsche Publikum erobern.



Am 17. November könnt Ihr sie im Flamm-Bistro Le Tresor auf ihrer „musikalischen Reise“ begleiten.



Sanften Töne und eine Menge Leidenschaft: Alice Jeckel.



Eintritt frei - Spenden sind erwünscht!



Beginn 20 Uhr - Reservierungen sinnvoll.