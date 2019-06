Wilhelm & Edith - Kleine Eheversprechen

Kleine Eheverbrechenvon Eric-Emmanuel SchmittEine tiefsinnige Tragikomödie vom Erfolgsautor Eric-Emmanuel Schmitt über eine ungewöhnliche und zugleich mutige Beziehung - Liebe, Leidenschaft und vielleicht Geheimnisse im Alltag und nicht zuletzt die Kunst des Miteinander-Redens in der Partnerschaft. Unterwegs auf den Spuren einer Liebe, die nicht nur das Herz berührt, sondern auch zum Nachdenken anregt.Zum StückWie wäre es „Romeo und Julia“ ergangen, wenn sie nicht füreinander gestorben wären und sie nach 15 Jahren der Alltag eingeholt hätte? Schriftsteller Gilles Sobiri kehrt aus dem Krankenhaus, in Begleitung von Lisa, mit einer Amnesie in die gemeinsame Wohnung zurück. Ist Lisa wirklich seine Frau? Wie kam es zu dieser Amnesie? Gibt es Geheimnisse, die die beiden voreinander verbergen?Ein rasantes Spiel beginnt, auf der Suche nach der Wahrheit - komisch, dramatisch, heiter. Es lädt ein, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie weit man in der Liebe für die Liebe nach 15 Jahren Beziehung gehen darf, gehen kann, gehen soll...Es spielen: Lisa – Edit Galambos | Gilles – Wilhelm GrallRegie: Marlene BeckPresse„Dabei gelingt es den Darstellern Edit Galambos und Wilhelm Grall die Zuschauer so stark ins Geschehen zu ziehen, dass wohl alle, die eine längere Beziehung hinter sich haben, sich selber darin wiederfinden. Das ist oft komisch, manchmal traurig und immer wieder erhellend. Das von Marlene Beck inszenierte Stück lohnt sich deshalb nicht nur für Theaterfreaks, sondern auch für Menschen, die den eigenen Beziehungsmustern auf die Schliche kommen wollen.“ (Haidhauser Nachrichten)Der Autor Eric-Emmanuel Schmitt zum Stück„Durch dieses Stück habe ich sicher viel gelernt. Seit meiner Kindheit habe ich mich, wenn der Vorhang vor den Jungverheirateten fiel, immer gefragt: Wie wird es jetzt weitergehen? Als ich Kleine Eheverbrechen abgeschlossen hatte, schien es mir, als täte sich vor mir eine Antwort auf: Und wenn die Liebe erst dann beginnt, wenn man nicht mehr ineinander verliebt ist?“ (Eric-Emmanuel Schmitt, September 2005. Copyright Antigone)Aufführungsrechte: Der Autor Eric-Emmanuel Schmitt wird von der Agentur Dominique Christophe, Paris, in Zusammenarbeit mit Theaterverlag Desch, Berlin, vertreten. | www.theater-verlag-desch.de