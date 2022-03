Wege in die Romantik - Frühjahrskonzert des Königsbrunner Kammerorchesters

Das Konzert findet am 2. April 2022 um 19:00 Uhr in der Aula des Schulgebäudes in der Römerallee 1 in Königsbrunn statt.Karten können über die Stadtbücherei und das Kulturbüro der Stadt Königsbrunn erworben werden.Das Konzert wird unter den gültigen Corona Richtlinien durchgeführt. Für Besucher gilt 2G und während der gesamten Veranstaltung eine FFP2 Maskenpflicht.