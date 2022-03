Wandern, Glück und lange Ohren

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Lotta Lubkoll erzählt.



Kindheitsträume warten darauf in Erfüllung zu gehen. Schon lange träumte Lotta Lubkoll davon, einmal mit einem Esel die Alpen zu überqueren. Doch erst ein Schicksalsschlag macht ihr klar, dass es im Leben keine Zeit zu verlieren gibt. Und so macht sie sich auf die Suche nach einem Weggefährten – Esel Jonny wird sie 80 Tage und 6000 km auf dem Traumpfad von München bis an die Adriaküste in Italien begleiten.



Die quirlige Autorin erzählt von inspirierenden Begegnungen, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, aber auch von Problemen und den Sorgen und Ängsten, die sie unterwegs verfolgen. Bei allem gibt Jonny den eher gemächlichen Rhythmus vor, und sie muss lernen, geduldig mit ihrem entschleunigten Esel zu sein. Dabei nimmt sie das Publikum auch mit ihren wunderbaren Bildern mit.



Eintritt 5 € | Weitere Informationen und Anmeldung in der Stadtbücherei