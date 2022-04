Vox Orange

Das ist

prickelnde A-cappella-Kost

mit einem frischen Hauch Orange, was diese drei Damen und zwei Herren vonseit 30 Jahren präsentieren! Das sympathische und virtuose Ensemble imitiert mühelos verschiedenste Instrumente, überspringt locker alle Hürden zwischen den Musikgenres und zeigt mit viel Charme und humorvollen Arrangements, was sich aus Pop, Jazz, Klassik und Schlagern so alles a cappella zusammenbauen lässt. Ihr aktuelles Programm `5ZimmerKücheBad ´ zeigt die komplette Bandbreite des Quintetts, von Volkslied über Pop bis Rock und Jazz bis Latin-Klassik … da gerät sogar der Barock aus den Fugen.Christiane Reismüller, SopranBarbara Lutz, MezzosopranMichaela Klocke, AltCornelius Menig, TenorWolfram Schild, Basswww.voxorange.dewww.klik-koenigsbrunn.de