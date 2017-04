VOX CORONA und Bereitschaftspolizei laden zum Benefizkonzert ein

Königsbrunn : Benefizkonzert |

Im Jubiläumsjahr der Stadt laden der Chor VOX CORONA (der ehemalige Liederkranz) und der Chor der Bereitschaftspolizei am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), in der Sporthalle der Bereitschaftspolizei, Föllstr. 24, zu einem Benefizkonzert zugunsten des HILFSFONDS Königsbrunn e.V. ein. Der Eintritt ist frei, erfordert aber eine Eintrittskarte und den Personalausweis. Eintrittskarten sind erhältlich bei allen Chormitgliedern von VOX CORONA, bei der Bereitschaftspolizei und in der Weinhandlung "Wein und Kunst" im Seilerhof, Bgm.-Wohlfarth-Str. 28 (geöffnet: dienstags bis freitags 10 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr). Am Ende des Konzerts wird um eine Spende für den HILFSFONDS gebeten.