VOX CORONA: Nach Corona zu neuen Aufgaben

Die Versammlung bestätigte in der Wahl Albrecht Wild, der bisher kommissarisch tätig war, als Sängervorstand und wählte Ilse Tsiakalakis zu dessen Nachfolgerin auf dem Posten des Beisitzers. Albrecht Wild ist also Sängervorstand. Da "musste" Sänger Peter Henkel das Mikrofon ergreifen und erzählen, wie er einst Albrecht Wild für den Chor geworben hat. Als München-Pendler trafen sich beide täglich am Meringer Bahnhof. Einmal sang Peter Henkel eine Melodie aus dem Weihnachtsoratorium von Bach vor sich hin, die Albrecht Wild hörte und sogleich miteinstimmte. Er erzählte, dass er lange Zeit in seiner Heimatstadt im Chor der Kantorei gesungen habe. Darauf lud ihn Henkel ein, in seinen Chor zu kommen, der damals noch Liederkranz hieß. Wild erzählte die Geschichte weiter. "O Gott, ich kann mich doch nicht so einem "Liederkranz" anschließen", dachte er und lehnte ab, ebenfalls alle folgenden Einladungen. Henkel ließ nicht locker. "Wie komme ich bloß aus der Nummer wieder raus?", Wild fühlte sich richtig bedrängt. Eines Tages ließ er sich dann doch zur Teilnahme an einer Probe überreden. "Wie ich gesehen habe, wie der Josef Hauber mit Euch arbeitet, habe ich gemerkt: Mensch, Ihr seid ja ein Konzertchor!" und bald darauf trat er als aktives Mitglied in den Chor ein. Er war ein wesentlicher Impulsgeber für unseren heutigen Chor Vox Corona.Schriftführerin Sonja Gürtler gewährte einen Rückblick auf die Aktivitäten im Jahr 2020. In Wort und Bild erinnerte sie an die offene Chorprobe, den Chorfasching am Rosenmontag und die letzte Chorprobe Anfang März. Vorstandssitzungen fanden online statt, der Kontakt zu den Mitgliedern wurde digital gehalten. Ab Juli fanden einzelne Stimmproben in Präsenz statt, ab November nur noch digital. "Am PC singen ist immer noch besser als gar nicht zu singen!", meinten die Sänger.Annette Geis trug den Kassenbericht vor, Katrin Finsterwalder hatte ihr Rechnungswesen geprüft und befand ihre Kassenführung für einwandfrei.Vorsitzender Christian Scharrer und Sängervorstand Albrecht Wild berichteten abwechselnd über das vergangene Chorjahr. Einige Mühe habe es gekostet, Chorproben, die zeitweise eingeschränkt möglich waren, unter Corona-Vorgaben zu konzipieren. Hygienekonzepte mussten erstellt, Abstände, Lüftung und Kontaktnachverfolgung sichergestellt werden. Weihnachtskonzert und -Feier, Jahreshauptversammlung und Gestaltung des Volkstrauertags waren geplant, mussten abgesagt werden. Die Vorstandschaft traf sich immer wieder virtuell.Das große Ziel ist nun das Adventskonzert am 19. Dezember. Da es bis dahin nur noch wenige Wochen Zeit zum Üben sind, hat Chorleiter Carl-Christian Küchler die Chorproben, endlich wieder alle miteinander, auf zwei Stunden erweitert. Proben sollten die Sängerinnen und Sänger auch mit Hilfe des Computerprogramms, in welches Klaus Schlosser die Chorstücke umsetzt. Die Noten stellt Notenwartin Birgit Scharrer bereit. Den beiden Choristen galt der besondere Dank des Chorleiters und der Vorstandschaft. 20 Jahre aktive Tätigkeit in der Vorstandschaft und auch drei Jahre Sängervorstand von Guido Fürst wurden mit einem Präsent gewürdigt.Eine wichtige Aufgabe im kommenden Jahr, so betonte Albrecht Wild, sei die Gewinnung neuer Sängerinnen und Sänger. Die offene Chorprobe war ein Erfolgsgarant, da stellten sich im letzten Jahr neun neue Mitglieder ein. Weiterhin geplant sind Auftritte beim Serenadenabend, im Lesepark, im Seniorenzentrum St. Hedwig und ein Konzert im Herbst 2022. Feste und ein Ausflug sollen ebenfalls wieder stattfinden. Auch möchte sich Vox Corona an der Aktion "Musik am Platz" beteiligen, einem Projekt der Augsburger Bürgerstiftung, die Musikvereine wieder ins Rampenlicht stellen will. So wird der Chor auf einem leicht zugänglichen Platz in Königsbrunn ein kleines Konzert geben.Die Mitglieder von Vox Corona halten zusammen und machen trotz der Krise weiter. Und so konnte Christian Scharrer wieder einige Ehrungen vornehmen und Frau von Kirschbaum, die Vizepräsidentin des Augsburger Sängerkreises, überreichte die Urkunden und Ehrenzeichen des Chorverbands Bayrisch-Schwaben.Urkunden erhieltenfür 10 Jahre Mitgliedschaft:Claudia Emich-Niggl, Erwin Gruber, Annette Geis, Albrecht Wild, Ingrid Gärtner, Johann Gunzelmannfür 30 Jahre:Anton Kurz, Wolfgang SchererUrkunde und Goldnadel bekamenfür 40 Jahre Treue zum Verein:Irene und Peter HenkelEhrungen Chorverband Bayrisch-Schwaben40 JahreIrene und Peter Henkel