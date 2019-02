Vielen Dank für Euren Einsatz im Jahr 2018

Die unermütlichen Helfer der Zeitbörse Königsbrunn hatten im vergangenen Jahr unzählige Kuchen gebacken und der Seniorenfahrdienst verzeichnete an die 1000 Einsätze im Jahr 2018.Die ehrenamtlichen Helfer waren zahlreich erschienen und ließen sich das hervorragende Frühstück schmecken. In kurzen Ansprachen dankten Herr Friedrich und Herr Müller auch der unermüdlichen Kümmerin Frau Marcella Wolf, die leider wegen Krankheit nicht teilnehmen konnte.Es war ein sehr gelungener Vormittag in schöner Atmosphäre.