„Via de la Plata“ – Der Jakobsweg von Sevilla nach Santiago de Compostela mit Wolfgang Niederzoll

Wolfgang Niederzoll nimmt sie diesmal mit auf einen der faszinierendsten Jakobswe

ge, die Via de la Plata.

Vom prachtvollen Sevilla aus, dem andalusischen Zentrum arabischer Hochkultur geht es über, von den Römern befestigte Wege und Straßen, nach Santiago de Compostela und Finisterre, dem »Ende der Welt«. Ruhe und Ein­samkeit begleiten den Pilger auf der 1.000 km langen Wegestrecke, die über die unendlichen und menschenleeren Weiten der Extremadura und Meseta führt. Städtische Juwele und faszinierende Höhepunkte Spaniens, wie Zafra, Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora und Ourense, säumen den Weg. Die Feier der Karwoche, »Semana Santa«, die in vielen Städten mit eindrucksvollen nächtlichen Prozessionen begangen wird und ein unverhoffter Schneesturm, der den Pilger in Galicien in große Gefahr brachte, machen wie immer, die Reiseberichte Niederzolls zu einem eindrucksvollen und unvergesslichen Erlebnis.Eintritt frei, Spenden erbeten für das Projekt: Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika.Weitere Informationen im Kulturbüro erhältlich.