vhs Königsbrunn Vortragsreihe Berühmte Komponisten: Joseph Haydn

Keine Anmeldung erforderlich!Berühmte Komponisten - Joseph HaydnVortrag mit Manfred KoschEr gehört zu den großen Komponisten seiner Zeit. Nachdem der österreichische Musiker der Wiener Klassik sich bereits mit Symphonien, Klaviersonaten, Streichquartette einen Namen gemacht hatte, schuf er in späteren Jahren zwei Oratorien, die heute als seine größten Werke gelten. In der „Schöpfung“ preist Haydn den Schöpfer und sein geschaffenes Werk. In den „Jahreszeiten“ singt er das Loblied von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Seine Musik ist bei allem Ernst, der in ihr waltet, auch heiter.Mittwoch 11.04.2018, 15 bis 16.30 UhrEintritt: 5,00 €Betreutes Wohnen "Asternpark", Asternstr. 6, Königsbrunn